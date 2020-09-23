Путин отставил пермского прокурора после громких скандалов

Андрей Юмшанов покинул пост прокурора Пермского края спустя два года после назначения Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Основными возможными причинами отставки Андрея Юмшанова с поста прокурора Пермского края могут быть скандал вокруг прокуратуры Индустриального района Перми и история с загрязнением Камы. Такие версии озвучили источники URA.RU, близкие к силовым структурам.

«Загрязнение Камы в Березниках. Тогда была проверка Генпрокуратуры. После нее многие в краевой получили взыскания», — отметил собеседник URA.RU. Речь идет о сливе промышленных стоков в Каму. Причастным к экологической катастрофе называли АО «Березниковский содовый завод». По данным следственного комитета СКР по Пермскому краю, химические вещества в реку сбрасывали с 5 по 7 июля. 15 июля в регионе работали сотрудники Росприроднадзора. «Глобально прокуратура тогда практически не работала как надзорное ведомство», — уточняет инсайдер.

Другой собеседник URA.RU, близкий к силовым ведомствам, убежден, что немалую роль в отставке Юмшанова сыграл арест прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая в середине августа. «Недавнее разоблачение прокурора Индустриального района Перми — это сигнальная ракета. Показательная акция, чтобы Юмшанов сам ушел», — считает инсайдер. 14 августа Мураю было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, а также в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере.

Юмшанов назначен прокурором Пермского края 5 июля 2018 года указом президента РФ. До этого назначения в течение двух лет работал начальником управления Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе. Указом президента от 23 сентября 2020 года отправлен в отставку с поста прокурора Пермского края.