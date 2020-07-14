Рамиль Низамов проведет совещание в Березниках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов проведет 15 июля в Березниках совещание по ситуации с загрязнением Камы промстоками. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, совещание пройдет в закрытом режиме.

На нем будут присутствовать руководители ряда предприятий («Березниковский содовый завод», «Азот» ООО «Сток», и других), а также руководство администрации Березников и представители надзорных органов.

«Завтра в Березники приезжает Низамов, в этот же день в администрации города будет проводиться рабочее совещание с его участием», — отметил источник. Он также добавил, что проверка по факту загрязнения реки продолжается, перечень предприятий, которые могут быть причастны к ЧС, достаточно большой, поэтому «сделать выводы быстро не получится».

В Управлении Росприроднадзора по Пермскому краю не смогли по телефону подтвердить информацию о визите Низамова, попросив направить официальный запрос. URA.RU также запросило комментарий пресс-службы Росприроднадзора РФ. На момент опубликования новости ответы не получены.

На минувшей неделе филиал «Азот» компании «Уралхим» остановил работу из-за превышения предельно допустимой концентрации хлоридов кальция в реке Кама, откуда осуществляет забор воды для производства. Вероятными виновниками загрязнения воды были названы АО «Березниковский содовый заводи ООО «Сток». При этом в «БСЗ» отвергали причастность к случившемуся.

По факту случившегося проводится Березниковской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка. Материалы также направлены в следственный отдел по городу Березники СКР по Пермскому краю. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст 247 УК РФ («нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).