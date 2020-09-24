Госдуме предложили ужесточить наказание за ложный вызов скорой

Госдуме предложили пересмотреть наказание за ложный вызов экстренных служб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сенатор Курганской области Сергей Лисовский внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести повышенный штраф за повторный ложный вызов экстренных служб. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«По аналогии с положениями КоАП, в которых предусмотрен повышенный размер штрафа за неоднократное совершение правонарушения… представляется целесообразным установить повышенный размер штрафа (от 3 до 5 тысяч рублей) за повторный заведомо ложный вызов специализированных служб», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас, как отмечается, размер штрафа составляет от 1 до 1,5 тысяч рублей, причем как за первый, так и за последующие ложные вызовы. Повторным он считается, если совершается в течение одного года.