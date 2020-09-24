В Москве с 28 сентября введут ограничительные меры для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Я обращаюсь к москвичам старшего поколения, нашим папам и мамам, бабушкам и дедушкам. Но, конечно, это касается и всех жителей города», — говорится на сайте Сергея Собянина. По его словам: Наложение друг на друга простуды и коронавируса может иметь тяжелые последствия для уязвимых категорий граждан, в связи с чем в Москве вводятся меры.
- Москвичи старше 65 лет сидят дома, без необходимости не выходят.
- Работающим пенсионерам старше 65 и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти на удаленку.
- Предприятиям рекомендуется отправить на удаленный режим как можно больше сотрудников.
Ранее Сергей Собянин назвал серьезным рост госпитализации пациентов с коронавирусом. При этом он отметил, что власти российской столицы не планируют прибегать к закрытию экономики города, передает агентство Nation News. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам из-за распространения COVID-19, пишет RT.
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