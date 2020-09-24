24 сентября 2020

Собянин ввел в Москве ограничения по коронавирусу. СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Во второй день после пленарного заседания. Санкт-Петербург, собянин сергей
Сергей Собянин опубликовал обращение к москвичам на своем сайте Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Москве с 28 сентября введут ограничительные меры для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я обращаюсь к москвичам старшего поколения, нашим папам и мамам, бабушкам и дедушкам. Но, конечно, это касается и всех жителей города», — говорится на сайте Сергея Собянина. По его словам: Наложение друг на друга простуды и коронавируса может иметь тяжелые последствия для уязвимых категорий граждан, в связи с чем в Москве вводятся меры.

  • Москвичи старше 65 лет сидят дома, без необходимости не выходят.
  • Работающим пенсионерам старше 65 и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти на удаленку.
  • Предприятиям рекомендуется отправить на удаленный режим как можно больше сотрудников.

Ранее Сергей Собянин назвал серьезным рост госпитализации пациентов с коронавирусом. При этом он отметил, что власти российской столицы не планируют прибегать к закрытию экономики города, передает агентство Nation News. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам из-за распространения COVID-19, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...