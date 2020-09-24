В Курганской области выбрали спикера облдумы

Председателем Курганской областной думы выбрали Дмитрия Фролова. Об этом стало известно 25 сентября на первом заседании нового созыва думы, передает корреспондент URA.RU.
Кандидатура Фролова была единственной, которую выдвинули на данный пост. «Счетная комиссия установила: число голосов, отданных за Фролова Дмитрия Владимировича, — 32, против — 0, число бюллетеней, признанных недействительными, — 1. Счетная комиссия решила считать Фролова избранным председателем Курганской областной думы», — сообщили на заседании. Фролов в своей речи отметил, что в ближайшие два месяца приоритетом для думы будет разработка закона о региональном бюджете на 2021 год.
Дмитрий Фролов был председателем облдумы VI созыва. Ранее на данный пост его кандидатуру выдвинуло региональное отделение партии «Единая Россия». Также его кандидатуру поддержал губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Подписывайтесь на URA.RU в