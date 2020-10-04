У курганцев худшие показатели по коронавирусу с середины лета

В Курганской области 5 октября подтвердились 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Последний раз столько зараженных за день в области выявили 15 июля, после этого число новых выявленных случаев было меньше.
«На 5 октября в Курганской области лабораторно подтверждены 55 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 34 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Куртамышском и Щучанском районах.
В регионе с начала пандемии выявили 4064 больных коронавирусом, из них выздоровело 3377 человек, 36 — скончались от коронавируса, из них двое — за последние сутки. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.
Из-за угрозы распространения COVID-19 в Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.
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