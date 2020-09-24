Из Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которую в начале года посетил премьер Михаил Мишустин, уволился руководитель Юрий Истомин. Он был третьим главным врачом БСМП за последние полгода. Информацию URA.RU сообщил инсайдер из медицинской сферы, на сайте медучреждения указан новый руководитель.
«Юрий Истомин ушел, потому что объем работы огромный. Больнице необходимо освоить деньги. В должности главврача там сутками жить надо и железное здоровье. Понятно, что далеко не каждый выдержит», — пояснил один из инсайдеров.
На сайте медучреждения указано, что обязанности главврача Курганской БСМП исполняет Виталий Якимлюк. Ранее он был заместителем главврача в этой же больнице. А до этого возглавлял территориальное отделение Фонда обязательного медицинского страхования.
Истомин ранее был депутатом гордумы, до назначения в БСМП руководил Курганским врачебно-физкультурным диспансером. Главный врач до Истомина Роман Девятых покинул свой пост 20 августа. В должности главврача Девятых проработал около полугода.
Прежний главврач Курганской больницы скорой медицинской помощи Сергей Фролов, проработавший 9 лет, был уволен в марте после того, как медучреждение посетил премьер РФ Михаил Мишустин. Правительство России выделило 200 млн рублей на ремонт больницы скорой помощи в Кургане. Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал, что ремонт будет завершен до конца 2020 года.
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