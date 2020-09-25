Корчевников ищет подработку, чтобы оплатить лечение

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Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников на презентации книги «Ответ священника. Просто о главном…». Москва, портрет, корчевников борис
Несколько лет назад Борис Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий Борис Корчевников активно ищет подработку на корпоративах, чтобы оплатить лечение в Германии. Об этом сообщил промоутер Евгений Морозов.

«На меня недавно вышел помощник Корчевникова и предложил стать его директором, делать ему корпоративы. Не знаю, какой он сейчас хотел гонорар, раньше он мог провести деловую конференцию и за 300 тысяч рублей», — цитирует Морозова «Комсомольская правда». Он отметил, что с телеведущим сложно работать, в виду его постоянной загруженности. По словам Морозова, одно лишь обследование в Германии обходится Корчевникову от 10 тысяч евро.

В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. В конце августа 2020 года в СМИ появились слухи, что у телеведущего начал пропадать слух, передает телеканал 360. Врач высшей категории, нейрохирург, кандидат медицинских наук Александр Тома считает, что потеря слуха может свидетельствовать о возвращении болезни, сообщает «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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