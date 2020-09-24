Тюмень поставила месячный антирекорд по числу заболевших COVID-19

За прошедший день COVID-19 обнаружили у 70 жителей Тюменской области. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Днем ранее было зарегистрировано 67 случаев заражения. При сохранении такого темпа уже через две недели общее число заболевших в регионе достигнет 10000 человек.
«Тюменская область — 70 [новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки]», — указано в сообщении оперштаба. Информации о новых очагах распространения коронавируса не приводится. Случаев новых смертей не зарегистрировано.
С начала пандемии коронавирус выявили у 9142 жителей Тюменской области. При этом общее число выздоровевших составило 7520 человек (28 за последние сутки). Таким образом разрыв между выписанными из больниц и заболевшими увеличился до 17,7%.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области цена на лекарство от COVID-19 может стать выше, чем в Москве. Наценка в регионе может составить до двух тысяч рублей.
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