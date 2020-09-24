24 сентября 2020
23 сентября 2020

Тюмень поставила месячный антирекорд по числу заболевших COVID-19

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За последние сутки число заболевших коронавирусом составило 70 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедший день COVID-19 обнаружили у 70 жителей Тюменской области. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Днем ранее было зарегистрировано 67 случаев заражения. При сохранении такого темпа уже через две недели общее число заболевших в регионе достигнет 10000 человек.

«Тюменская область — 70 [новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки]», — указано в сообщении оперштаба. Информации о новых очагах распространения коронавируса не приводится. Случаев новых смертей не зарегистрировано.

С начала пандемии коронавирус выявили у 9142 жителей Тюменской области. При этом общее число выздоровевших составило 7520 человек (28 за последние сутки). Таким образом разрыв между выписанными из больниц и заболевшими увеличился до 17,7%.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области цена на лекарство от COVID-19 может стать выше, чем в Москве. Наценка в регионе может составить до двух тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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