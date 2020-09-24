В Свердловской области 25 сентября выявлено 137 заболевших коронавирусом. Таких высоких показателей еще не было в сентябре. 139 заболевших в последний раз фиксировали 20 августа. Однако инсайдеры из медицинской среды предупреждают, что резкий рост числа заболевших может начаться через неделю после Москвы.
«Состояние 106 госпитализированных оценивается как тяжелое, 99 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 379», — сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.
Также в штабе уточнили, что зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число умерших достигло 589 человек. Выписано 65 человек. С начало пандемии выздоровело 21 455 свердловчан, заболело 28 436 человек.
«У нас активный рост числа заболевших начнется на неделю или две позже, чем в Москве», — предположил собеседник агентства из медицинской среды. Ранее URA.RU сообщало, что в связи с ростом заболеваемости в Москве мэр столицы Сергей Собянин попросил крупные компании снова перевести часть работников на удаленку, а также ввел новые ограничения. Пожилым москвичам рекомендовано не ходить на работу и не пользоваться общественным транспортом.
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