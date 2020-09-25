Выявлена еще одна группа риска среди больных коронавирусом

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День города. Курган , женщина, медицинская маска, триколор, флаги, масочный режим, пандемия коронавируса
Иммунную систему больных коронавирусом атакует их же организм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У некоторых пациентов с коронавирусом их собственные антитела атакуют иммунную систему. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

По крайней мере у 10% участников исследования с тяжелой формой COVID-19 происходит аутоиммунная атака против самой иммунной системы», — сообщила сотрудник университет Рокфеллера Жан-Лоран Казанова. Отмечается, что подавляющее большинство таких пациентов мужчины. Ученые обнаружили ошибки и мутации в генах, из-за которых организм не может справиться с болезнью.

В группы риска по коронавирусу входят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и диабетом. Еще к заболеваниям, ухудшающим течение COVID-19, причисляют легочные патологии.

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов считает, что в России с начала сентября идет вторая волна коронавируса. Он сделал вывод исходя из наблюдений за графиком ежедневного числа выявленных больных COVID-19 в стране. Заместитель директора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что второй волны нет, но пандемия еще не ушла, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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