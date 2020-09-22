22 сентября 2020

Минздрав: для каких пациентов коронавирус наиболее опасен

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Жизнь города во время нерабочей недели, объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19. Екатеринбург, прогулка, человек в маске, защитная маска, маска на лицо, covid-19, covid19, девушка в маске, коронавирус
Прогноз пациентов с COVID ухудшают три заболевания Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Опасность коронавирусной инфекции усугубляют гипертония, сахарный диабет и ожирение. Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

«Мы знаем тройку заболеваний, которые точно ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией — артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение», — цитирует ТАСС Драпкину. Еще к заболеваниям, ухудшающим течение COVID-19, причисляют легочные патологии.

Для профилактики коронавируса специалист Минздрава допустила употребление цинка и имбиря. При этом эксперт отметила, что больших исследований об их эффективности против коронавируса проведено не было.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 1 115 810 случаев коронавируса, напоминает «Утро.ру». По словам директора НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, полностью остановить распространение коронавируса в России можно будет к ноябрю 2021 года, но для этого необходимо провести массовую вакцинацию населения, передает «Дни.ру». Вместе с тем президент Национальной медицинской палаты России, врач Леонид Рошаль не исключил, что в РФ рост заболеваемости коронавирусом может быть «кошмарным».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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