Минздрав: для каких пациентов коронавирус наиболее опасен

Прогноз пациентов с COVID ухудшают три заболевания Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Опасность коронавирусной инфекции усугубляют гипертония, сахарный диабет и ожирение. Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

«Мы знаем тройку заболеваний, которые точно ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией — артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение», — цитирует ТАСС Драпкину. Еще к заболеваниям, ухудшающим течение COVID-19, причисляют легочные патологии.

Для профилактики коронавируса специалист Минздрава допустила употребление цинка и имбиря. При этом эксперт отметила, что больших исследований об их эффективности против коронавируса проведено не было.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 1 115 810 случаев коронавируса, напоминает «Утро.ру». По словам директора НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, полностью остановить распространение коронавируса в России можно будет к ноябрю 2021 года, но для этого необходимо провести массовую вакцинацию населения, передает «Дни.ру». Вместе с тем президент Национальной медицинской палаты России, врач Леонид Рошаль не исключил, что в РФ рост заболеваемости коронавирусом может быть «кошмарным».