Челябинский мэр, бравший взятки осетрами, вышел на свободу

Вячеслав Истомин выходит на свободу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-мэра челябинского города Копейска Вячеслава Истомина. Об этом URA.RU сообщила консультант городского суда Ольга Кадочникова.

«Пока известно, что ходатайство Истомина об УДО удовлетворено. Подробностей нет», — сказала собеседница агентства. Это была пятая попытка Истомина выйти из колонии. Они три раза подавал на УДО и один раз просил заменить оставшийся срок исправительными работами. Но суд ему всегда отказывал, сначала из-за дисциплинарных взысканий, затем из-за невыплаты штрафа.

Один из отказов в УДО адвокаты Истомина обжаловали в областном суде. И им удалось добиться, чтобы прошение экс-мэра Копейска рассмотрели заново.

Истомин был задержан 25 июля 2015 года. В материалах дела фигурировали взятки от предпринимателей в виде банкетов с фаршированными осетрами и наличные. Истомин признал вину, сотрудничал со следствием. Его приговорили к 4,5 года строгого режима и штрафу в 5 млн рублей.