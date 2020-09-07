07 сентября 2020

Экс-мэр Копейска, бравший взятки осетрами, просится на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
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Истомин. Спартак. Челябинск., истомин вячеслав
Вячеслав Истомин в пятый раз пытается покинуть колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэр Копейска (Челябинская область) Вячеслав Истомин предпринял новую попытку покинуть колонию строгого режима, где он отбывает наказание за получение взяток банкетами. Он подал в Копейский городской суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.

«Ходатайство будет рассмотрено 25 сентября. Дело ведет судья Олеся Беляева», — сообщили URA.RU в Копейском городском суде. Это уже пятая попытка Истомина выйти из колонии. Они три раза подавал на УДО и один раз просил заменить оставшийся срок наказания исправительными работами. Но суд ему всегда отказывал, сначала из-за дисциплинарных взысканий, затем из-за невыплаты штрафа.

Один из отказов в УДО адвокаты Истомина обжаловали в областном суде и им удалось добиться, чтобы прошение экс-мэра Копейска рассмотрели заново. Дело рассмотрят за семь месяцев до истечения полного срока.

Истомин был задержан 25 июля 2015 года. В материалах дела фигурировали взятки от предпринимателей в виде банкетов с фаршированными осетрами и наличные. Истомин признал вину, сотрудничал со следствием. Его приговорили к 4,5 годам строгого режима и штрафу в 5 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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