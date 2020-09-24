Инфекционные госпитали в ЯНАО закрывают, несмотря на коронавирус

Суточный прирост заболевших COVID втрое превысил число выздоровевших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Госпиталь для пациентов с подтвержденным коронавирусом, работавший на базе Центра профилактики СПИД ЯНАО в Ноябрьске, закрыли, сообщил 25 сентября окружной оперативный штаб по борьбе с распространением COVID. При этом суточный прирост заболеваемости в регионе превысил число выздоровевших

«В Ямальском СПИД-Центре расформирован госпиталь для пациентов с подозрением и установленным диагнозом COVID-19, — говорится в сообщении оперштаба. — В здании проведена полная дезинфекция и окончены частичные ремонтные работы». СПИД-Центр уже начал работу в плановом режиме.

За полгода работы коронавирусного госпиталя в нем прошло лечение 429 пациентов. Несмотря на закрытие инфекционного отделения, тестирование на COVID продолжается без изменений.

Между тем, в регионе продолжается увеличение числа больных коронавирусом. Только за последние сутки число вновь заболевших (89) втрое превысило число выздоровевших (25).

Наибольший прирост показал именно Ноябрьск — 25 случаев за сутки. В больницах ЯНАО остаются 395 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями, из них четверо в тяжелом состоянии, два — в крайне тяжелом.