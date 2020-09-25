Треть сотрудников мэрии Москвы переводят на удаленную работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, собянин сергей, портрет, госсовет
Собянин сообщил о новых мерах в Москве, принятых из-за роста заболеваемости COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из-за рекордного суточного прироста новых случаев коронавируса в Москве треть сотрудников столичной мэрии уходят на удаленный режим работы. Об этом сообщил глава Москвы Сергей Собянин.

«30% сотрудников мэрии Москвы с понедельника уходят на удаленку» — цитирует мэра РИА «Новости». Также Собянин подписал указ, в котором рекомендует работодателям в Москве с 28 сентября перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы. А людям старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями чиновник советует вновь соблюдать режим самоизоляции. Вместе с тем, в столице РФ закрываются сетевые магазины, передает агентство Nation News.

За последние сутки в Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом — это рекордный суточный прирост с 30 июня. Но в оперштабе по борьбе с инфекцией заявили, что рост числа заболевших коронавирусом в столице является закономерным. Однако прирост заболеваемости по стране пока не такой большой, чтобы все школы и организации переводить на удаленную работу, поделился с URA.RU ученый и вирусолог Алексей Аграновский.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...