Треть сотрудников мэрии Москвы переводят на удаленную работу

Собянин сообщил о новых мерах в Москве, принятых из-за роста заболеваемости COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Из-за рекордного суточного прироста новых случаев коронавируса в Москве треть сотрудников столичной мэрии уходят на удаленный режим работы. Об этом сообщил глава Москвы Сергей Собянин.

«30% сотрудников мэрии Москвы с понедельника уходят на удаленку» — цитирует мэра РИА «Новости». Также Собянин подписал указ, в котором рекомендует работодателям в Москве с 28 сентября перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы. А людям старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями чиновник советует вновь соблюдать режим самоизоляции. Вместе с тем, в столице РФ закрываются сетевые магазины, передает агентство Nation News.

За последние сутки в Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом — это рекордный суточный прирост с 30 июня. Но в оперштабе по борьбе с инфекцией заявили, что рост числа заболевших коронавирусом в столице является закономерным. Однако прирост заболеваемости по стране пока не такой большой, чтобы все школы и организации переводить на удаленную работу, поделился с URA.RU ученый и вирусолог Алексей Аграновский.