Ученый: грозит ли всем школам в РФ переход на карантин в октябре

Федеральные власти оставили за каждой школой право перехода на дистанционное обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом в России сейчас не такой критичный, чтобы переводить все школы на дистанционное обучение. Однако каждое учебное заведение вправе решать, отправлять ли своих учеников на карантин, поделился с URA.RU профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Условия и прирост [новых случаев коронавируса] не такие, чтобы закрывать школы. Но решение должно быть на уровне школ, а не властей. Если бы я был директором школы, то при двукратном суточном росте подумал бы о карантине», — выразил мнение собеседник агентства. Он объяснил, что дети легче переносят коронавирус, тяжелых случаев COVID-19 среди школьников не фиксировалось. Но есть опасность, что дети принесут инфекцию домой. Поэтому Аграновский рекомендует пока оградить бабушек и дедушек от внуков. Также он считает, что каждая школа должна проверять своих учеников на коронавирус.

При этом ученый не думает, что федеральные власти введут осенью такой же режим самоизоляции, который был весной. «Это стесняющие меры, вызывают недовольство в обществе. Есть много людей, которые не соблюдают ограничения. Такие меры работают только при жестком карантине. Если бы я был руководителем страны, я бы подумал о введении жестких ограничений при пятикратном суточном росте заболеваемости», — сказал Аграновский.

25 сентября в России зафиксировано рекордное за три месяца число новых случаев коронавируса. Вирусолог Александр Чепурнов считает, что возвращение на дистанционное обучение в школах и удаленная работа улучшили бы эпидемиологическую ситуацию. Однако переход на удаленку может вызвать психологические проблемы у россиян, подчеркнул он.