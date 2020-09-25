Выяснилось, когда россияне смогут попасть в Чехию

Авиасообщение между Москвой и Прагой возобновят с 1 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена возобновить авиасообщение между Москвой и Прагой с 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству пражского аэропорта.

«Российский пассажирский авиаперевозчик „Аэрофлот“ возобновляет с 1 октября регулярные полеты из Москвы в Прагу», — передает издание слова собеседника. По данным источника, полеты будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и субботам. Как уточняет собеседник агентства, «Аэрофлот» получил разрешение на полеты только на две недели. Рейсы запланированы на 1, 3, 8 и 10 октября.

Кроме того, с 4 октября авиакомпания «Чешские авиалинии» должна возобновить полеты из Праги в Москву. Рейсы будут осуществляться по средам и воскресеньям.

В Росавиации ТАСС сообщили, что не готовы комментировать данную информацию. В «Аэрофлоте» на запрос ТАСС пока не ответили.

Из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное авиасообщение с другими странами с 27 марта. С 1 августа Россия приступила к постепенному восстановлению полетов за рубеж. Россияне уже могут летать на Мальдивы, в Египет и ОАЭ. Также полеты разрешены в Великобританию, Турцию, Танзанию, Абхазию, Киргизию, Кению, Черногорию, Молдавию, Швейцарию, Польшу и Грецию, пишет агентство Nation News.