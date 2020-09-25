Прошедшие выборы признали уникальными из-за двух рекордов

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Молодые партии успешно заявили о себе в Единый день голосования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Единый день голосования в России 13 сентября было зафиксировано сразу два исторических рекорда, связанных с расширением числа партий, участвующих в выборах. Главной особенностью избирательного цикла 2020 года стала крайне высокая политическая конкуренция, говорится в свежем исследовании ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Аналитики сообщили, что на выборах в региональные заксобрания «было представлено рекордное в электоральной истории современной России число партийных списков». Их среднее значение достигло 8,4 на регион. Абсолютным рекордсменом по числу партий, попавших в региональный парламент, стала Рязанская областная дума (семь политических организаций). «Главной особенностью избирательного цикла ЕДГ-2020 стала высокая политическая конкуренция на всех уровнях выборов, рост политической активности и расширение партийной палитры в год, предшествующий выборам депутатов Госдумы», — говорится в исследовании НОМ.

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В выборах 2020 года участвовали несколько новых партий: «Новые люди», «Зеленая альтернатива», «За правду». Руководитель лаборатории социальных исследований «Института региональных проблем» Петр Кирьян в разговоре с URA.RU сообщил, что молодые партии в 2020 году оказались хорошо подготовлены к ЕДГ. «Важно то, что они не просто заявились на выборы, а прошли процедуру регистрации и выставили своих кандидатов. Они ответственно подошли ко всем юридическим обязательствам, чего не сделали даже некоторые парламентские партии. Это отличие от выборов прошлого года, от думской кампании 2016-го», — сказал агентству Кирьян.

Единый день голосования завершился 13 сентября. Общую победу на нем праздновала «Единая Россия». Но малые партии, созданные в 2020 году, отобрали голоса у «старой» оппозиции и получили места в региональных парламентах, а в следующем году смогут баллотироваться в Госдуму по упрощенной процедуре.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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