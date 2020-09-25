Названа причина смерти хранителя воровского «общака» России

Каха Гальский умер в омском СИЗО-1 Фото: «Прайм Крайм»

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Казначей воровского мира Кахабер Парпалия по кличке Каха Гальский, скончавшийся вечером 24 сентября в СИЗО № 1 Омска, был забит до смерти. Об этом сообщает telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на результаты вскрытия Парпалии. 45-летний вор в законе был известен как хранитель «общака» воровского мира России.

«При вскрытии тела вора в законе Кахабера Парпалии было зафиксировано 16 переломов костей. По мнению специалистов, вор в законе был зверски избит и умер от полученных травм. Произошло это сразу после этапирования Парпалии в Омскую область. Есть информация, что на его устранение был выделен миллион долларов. Значительная часть этих денег разошлась сотрудникам ФСИН разных уровней». — пишет telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Это заключение противоречит официальной версии, которую озвучила пресс-служба УФСИН по Омской области. По предварительным данным, причиной смерти казначея воровского мира стала тромбоэмболия лёгочной артерии при инсульте. По факту смерти Парпалии проводится доследственная проверка.

«ВЧК-ОГПУ» пишет, что к ликвидации Кахи Гальского может быть причастен вор в законе Эдуард Асатрян по кличке Эдик Осетрина, который имеет тесные контакты со спецслужбами. Осетрина под предлогом выстраивания нужной вертикали в криминальном мире ДНР и ЛНР близко сошелся с сотрудниками госбезопасности страны. Осетрина боролся за лидирующее положение на юге России, где ему мешали ставленники главного вора страны Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. Каха был держателем «общака» и одним из самых близких людей к вору в законе №1. После ареста и осуждения Шакро Молодого казначей Каха Гальский фактически стал и. о. руководителя штаб-квартиры Шакро.