Михалкова ответила на вопрос, есть ли у нее парень

Юлия Михалкова призвала искать ответы в своей книге Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Телеведущая и экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова предложила поклонникам угадать, какой у нее парень. Однако раскрывать, есть ли он на самом деле, артистка не стала.

«Стоило в прошлый раз заговорить про чужих парней, как от читателей посыпались вопросы про моего. Есть ли он в природе, а кто он, а как зовут, а он миллионер или миллиардер и т. д. В ответ я, разумеется, таинственно промолчу, чтобы по законам жанра сохранить интригу. Но мне безумно интересно, как лично вы видите моего парня», — написала Михалкова в своем instagram-аккаунте.

Девушка призвала подписчиков писать самые безумные идеи, каким может быть ее бойфренд. Однако намекнула, что настоящие подробности ее личной жизни кроются в ее книге «Не говори мужчинам „Нет“».

В марте Михалкова написала книгу, которая посвящена ее актерской карьере. По словам телеведущей, книга полна сенсационных и деликатных разоблачений. В апреле URA.RU опубликовало первую часть книги Михалковой. В одной из глав артистка рассказывает, как во время одного сурового уральского корпоратива «спала с медведем» и опохмелялась рассолом.