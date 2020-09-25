Россиян ждут длинные новогодние каникулы

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Подготовка к Рождеству Христову в Ново-Тихвинском женском монастыре. Екатеринбург, новогодние украшения, рождество, шишка, новый год, новогодние подарки, новогодние игрушки
В 2021 году новогодние праздники продлятся десять дней Фото: Анна Майорова © URA.RU

В январе 2021 года россиян ждут продолжительные новогодние каникулы. Соответствующий проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней одобрила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

«Новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря в 2021 году будет выходным днем», — передает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой. 31 декабря в 2020 году остается рабочим днем.

Майские праздники в следующем году продлятся шесть дней — сначала с 1 по 3, а потом с 8 по 10 мая. В проекте также указаны другие официальные праздничные и выходные дни: с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.

С предложением сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние праздники установить с 1 по 10 января ранее выступал Минтруд России. График дней отдыха на 2021 год формировался с учетом интересов организаций и разных категорий граждан, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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