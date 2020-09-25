В Минобрнауки РФ оценили идею раздавать студентам по 500 тысяч

Идея о введении в России студенческого капитала для выпускников вузов и колледжей требует детальной проработки. Так эту инициативу прокомментировали в Минобрнауки РФ.
«Вопрос о создании студенческого капитала для выпускников вузов и колледжей требует обсуждения и детальной проработки», — приводит ТАСС комментарий ведомства, где также напомнили, что в этом году для поддержки студентов вузов изменили условия получения образовательного кредита. Речь идет об установке фиксированной процентной ставке на уровне 3% годовых, увеличении срока пользования этим кредитом с 10 до 15 лет, а также срока льготного периода кредитования с 3 до 9 месяцев.
Еще в министерстве напомнили, что студенты могут использовать образовательный кредит на проживание, питание, покупку учебной литературы и бытовые нужды. По данным на 1 сентября таким займом воспользовались уже 14 480 человек.
Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов, как напоминает RT, разработал законопроект, который предлагает ввести в России студенческий капитал. Суть идеи в том, что при поступлении на имя каждого студента создавать банковский счет и зачислять на него деньги. Учащимся колледжей — по 250 тысяч, вузов — по 500 тысяч рублей. После получения диплома выпускник получает выплату, которую может потратить на ограниченные цели. Например, аренду жилья, открытие своего дела и так далее.
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