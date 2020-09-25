Односельчане сообщили об исчезновении уборщицы, выигравшей выборы

Жители Повалихинского поселения Костромской области потеряли Марину Удгодскую — местную уборщицу, которая случайно одержала победу на выборах главы населенного пункта. Об этом журналистам рассказали ее односельчане.
«Марина убралась из деревни. Во всяком случае местные жители говорят, уже пару дней ее не видели. Тракторист Николай предположил, что она ушла на болото за клюквой. В доме, где женщина живет с мужем и двумя детьми, тоже тишина», — передает телеканал НТВ. Один из соседей Удгодской сказал, что она выходила на связь и просила всем передать, что появится в новой должности 1 октября.
Марина Удгодская до выборов на протяжении пяти последних лет работала уборщицей в здании администрации. Прежний глава поселения Николай Локтев попросил ее принять участие в выборах в качестве технического кандидата. Женщина согласилась и ничего не делала для победы. Но в результате она получила 84 голоса, а Локтев — 46.
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