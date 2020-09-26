Назван фактор, снижающий смертность от коронавируса

Инфицированные коронавирусом с нормальным уровнем витамина D в крови легче переносят болезнь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Инфицированные коронавирусом с нормальным уровнем витамина D в крови легче переносят болезнь. К такому выводу пришли американские ученые из Медицинской школы Бостонского университета.

Исследователи взяли образцы крови у 235 пациентов в момент их поступления в больницу и измерили содержание уровня витамина D. Затем ученые наблюдали за тем, как протекает коронавирус у этих людей. Выяснилось, что у больных COVID-19, у которых достаточно витамина D, риск развития тяжелых осложнений или смерти значительно ниже. «Это исследование предоставляет прямые доказательства того, что достаточность витамина D может предотвратить осложнения», — приводит слова из пресс-релиза руководителя исследования, доктора Майкла Холика РИА «Новости».

Ранее доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин сообщал, что витамин D помогает нормализовать иммунный ответ, пишет RT. Другие специалисты отмечают, что этот витамин помогает в борьбе с депрессией, повышает работоспособность и поддерживает нормальное функционирование нервной и иммунной систем, передает агентство Nation News.