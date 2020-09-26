Ситуация с коронавирусом осенью продолжит ухудшаться Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом в октябре будет ухудшаться. Об этом в разговоре с URA.RU заявил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов.

«Темпы заболеваемости в октябре будут нарастать, я уверен. Все будет усугубляться, примерно также, как это было в марте и апреле. Как остроумно заметил один биолог, переболеть стоило летом, когда ситуация была мягче», — заявил URA.RU Чепурнов.

Летний спад заболеваемости COVID-19 произошел благодаря биологическим свойствам вирусов, объясняет Чепурнов. «С мая по август вирусы плохо развиваются из-за воздействия Солнца. Все вирусологи в летний период прекращают свои исследования, потому что даже в лабораториях без окон вирусы не могут развиваться как обычно. В этом году у нас не было возможности прекратить работу, но все равно было видно, что коронавирусу плохо. Это и привело к летнему падению заболеваемости. Теперь все снова будет нарастать», — заключил ученый.

Ранее в центре имени Гамалеи рассказали, что коронавирус в России распространяется не так, как в других странах. По словам вирусолога Феликса Ершова, инфекция начинает бушевать в тех регионах, который легче перенесли пандемию весной. 25 сентября в России было выявлено более семи тысяч случаев заражения коронавирусом — это стало рекордом с июня.