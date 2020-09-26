Регионы России начали уходить на удаленку из-за коронавируса

С 28 сентября в Московской области начнут действовать новые ограничения из-за коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Подмосковным работодателям рекомендовали перевести максимальное число сотрудников на дистанционную работу. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Рекомендовать перевод максимального количества работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционную работу с целью минимизации очного присутствия работников на рабочих местах», — говорится в документе, размещенном на сайте правительства Московской области. В постановлении подчеркнули, что гражданам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания работодатели должны в первоочередном порядке обеспечить перевод на удаленку.

Также для этих категорий граждан рекомендовали соблюдать режим самоизоляции. Постановление вступает в силу с 28 сентября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что жителям Москвы старше 65 лет с 28 сентября не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Также он попросил руководителей организаций и компаний перевести как можно больше сотрудников на удаленные режим работы, пишет RNS.