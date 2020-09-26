Опытный инструктор может посадить Ан-26 даже с одним двигателем, заявил Юрий Сытник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Потерпевший крушение в Харьковской области самолет Ан-26, у которого по предварительной версии отказал двигатель, мог разбиться из-за ошибки экипажа. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

«Да, можно. При определенных навыках пилотирования, инструктора это умеют делать, и никаких проблем нет. Тем более военные. Как правило инструкторский состав хорошо подготовлен, и с такой ситуацией как отказ двигателя справляется легко, но что-то пошло не так», — ответил URA.RU Сытник на вопрос о том, можно ли справиться с управлением Ан-26 с одним отказавшим двигателем.

Самолет Ан-26, разбившейся в Украине, 43 года был в эксплуатации, однако заслуженный пилот РФ подчеркнул, что возраст не может стать причиной крушения. «Самолетов старых не бывает. Бывают самолеты исправные, а бывают неисправные. Как правило, в училищах очень хороший командно-руководящий состав, очень хорошее техническое обеспечение, грамотные инструктора. Единственное, что в первоначалку идут молодые летчики, там могут быть проблемы. Если не вовремя кто-то вмешался, то и может быть катастрофа», — объяснил Сытник.

25 сентября в Харьковской области потерпел крушение АН-26, на борту которого находились 27 человек, напоминает RT. По последним данным, погибло 26 человек. Они были военными летчиками и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. В качестве предварительной причины крушения называлась отказ двигателя, однако министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что «самолет зацепился крылом за землю», передает агентство Nation News.