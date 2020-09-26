В Минске на женском марше начались задержания его участниц. Около ста протестующих собрались в Комаровском сквере, передает ТАСС.
«Милиция просит протестующих разойтись. Десять автобусов с силовиками следуют за протестующими», — пишет ТАСС в telegram-канале. Сотрудники милиции по мегафону объявляют, что власти не согласовывали мероприятие, и просят собравшихся разойтись.
Силовики также задержали пенсионерку Нину Багинскую, ставшую символом белорусских протестов. Женщина прославилась благодаря видео, на котором в ответ на призывы милиции отдать «оппозиционный» бело-красно-белый флаг заявила, что она просто гуляет.
Ранее в белорусских telegram-каналах прозвучал призыв к женщинам выйти в субботу на площадь Победы в Минске на протесты. Однако незадолго до начала место сбора внезапно перенесли к Комаровскому рынку. Эту акцию оппозиция называет «репетицией инаугурации» экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
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