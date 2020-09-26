В Беларуси задерживают участниц женского марша. Силовики преследуют их на автобусах. ВИДЕО

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Силовики просят протестующих разойтись, а тех, кто не слушает, задерживают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

В Минске на женском марше начались задержания его участниц. Около ста протестующих собрались в Комаровском сквере, передает ТАСС.

«Милиция просит протестующих разойтись. Десять автобусов с силовиками следуют за протестующими», — пишет ТАСС в telegram-канале. Сотрудники милиции по мегафону объявляют, что власти не согласовывали мероприятие, и просят собравшихся разойтись.

Силовики также задержали пенсионерку Нину Багинскую, ставшую символом белорусских протестов. Женщина прославилась благодаря видео, на котором в ответ на призывы милиции отдать «оппозиционный» бело-красно-белый флаг заявила, что она просто гуляет.

Ранее в белорусских telegram-каналах прозвучал призыв к женщинам выйти в субботу на площадь Победы в Минске на протесты. Однако незадолго до начала место сбора внезапно перенесли к Комаровскому рынку. Эту акцию оппозиция называет «репетицией инаугурации» экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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