В Минске на акции протеста задержали бабушку из мема «Я гуляю». ФОТО

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Силовики поместили пенсионерку Нину Багинскую в автозак Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

В Минске на акции протеста задержали пенсионерку Нину Багинскую. В соцсетях она получила известность после видео, на котором заявила силовикам, что вышла на прогулку с флагом протестующих.

«Задержана активистка Нина Багинская», — пишет Meduza. На фото, опубликованном telegram-каналом Nexta видно, что женщина находится в автозаке.

Сегодня в Минске проходит акция протеста под названием «Марш блестящих». СМИ сообщают, что силовики задерживают участвующих в акциях девушек и отводят в автозаки. Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа после опубликования предварительных результатов выборов президента страны.

Обновлено в 17:10 (МСК). Белорусские СМИ сообщают, что Нину Багинскую отпустили

Фото: telegram-канал Nexta

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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