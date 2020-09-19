Силовики поместили пенсионерку Нину Багинскую в автозак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Минске на акции протеста задержали пенсионерку Нину Багинскую. В соцсетях она получила известность после видео, на котором заявила силовикам, что вышла на прогулку с флагом протестующих.

«Задержана активистка Нина Багинская», — пишет Meduza. На фото, опубликованном telegram-каналом Nexta видно, что женщина находится в автозаке.

Сегодня в Минске проходит акция протеста под названием «Марш блестящих». СМИ сообщают, что силовики задерживают участвующих в акциях девушек и отводят в автозаки. Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа после опубликования предварительных результатов выборов президента страны.

Обновлено в 17:10 (МСК). Белорусские СМИ сообщают, что Нину Багинскую отпустили

Фото: telegram-канал Nexta