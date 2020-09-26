Россиян предупредили об опасности поездок на Кавказ

Туристам лучше дождаться более стабильной обстановки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россиянам следует отказаться от отдыха в Армении и Азербайджане на время конфликта между этими странами. Провести отпуск в этом регионе, не рискуя жизнью, смогут только очень опытные туристы. Об этом в беседе с URA.RU предупредил военный эксперт и политолог Андрей Кошкин.

«Если турист знает тихие районы, где можно удовлетворить туристические амбиции без опасности для жизни, то, наверно, можно поехать в эти страны. Новичкам рекомендовал бы воздержаться [от поездок] до стабилизации ситуации. А потом [когда ситуация стабилизируется] вы с бОльшим удовольствием познаете быт, жизнь и культуру этих уникальных народов», — сказал Кошкин.

Он подчеркнул, что за безопасность российских туристов в Армении и Азербайджане ответственны государственные ведомства РФ. «Официальные структуры МИД, Минздрав и другие должны беспокоиться, чтобы наши туристы не попадали в ситуации, где могут пострадать», — подчеркнул политолог.

Обострение отношений между Арменией и Азербайджаном произошло 12 июля. В результате нескольких боестолкновений погибли военнослужащие с обеих сторон. На этой неделе стало известно, что спецслужбы Турции перебросили в Азербайджан боевиков группировки «Дивизия Султана Мурада» для участия в возможном конфликте.