В Азербайджан из Турции прибыли боевики для участия в армяно-азербайджанском конфликте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спецслужбы Турции перебросили в Азербайджан боевиков группировки «Дивизия Султана Мурада» для участия в возможном армяно-азербайджанском конфликте. Членов группировки отправляли в Баку тремя рейсами, сообщает источник телеграмм-канала WarGonzo.

«Боевиков из протурецкой группировки „Дивизия Султана Мурада“ перебрасывали в Баку тремя рейсами», — заявил источник проекта в Стамбуле. По его словам, первым рейсом прибыли 234 боевика, их разместили в азербайджанском Евлахе. Вторую партию составили 72 боевика, их разделили на две группы: одну отправили в Габал, другую — в Гянджу. Третья партия из 44 боевиков дислоцировалась в Нахичевани. Военные аналитики WarGonzo считают, что Баку планирует организовать атаку на нескольких участках армяно-азербайджанского фронта. Также они обратили внимание, что 21 сентября министерство обороны Азербайджана призвало в армию граждан, находящихся в запасе. Эксперты считают, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Турции Реджеп Эрдоган готовят реванш после летнего конфликта с Арменией в Тавушском регионе.

«Дивизия Султана Мурада» была создана в 2013 году при поддержке Турции. Группировка проявила себя во время боевых действий в мухафезе Алеппо — «армянской» провинции Сирии. В состав группы входят сирийские туркмены, а также граждане Ирака и Азербайджана.

12 июля произошло обострение отношений между Арменией и Азербайджаном. В результате боестолкновений погибли военнослужащие с азербайджанской стороны. В середине сентября на границе с Арменией произошел еще один конфликт, где погиб армянский солдат, передает агентство Nation News. Стоит отметить, что Армения вместе с Россией входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На территории республики размещается российская военная база.