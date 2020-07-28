12 июля произошло обострение отношений между Арменией и Азербайджаном. Из-за связанных с конфликтом протестных акций в Москве и в городах других стран, региональным управлениям ФСБ России поручили усилить контроль за деятельностью национальных диаспор.

В пресс-службе УФСБ России по Курганской области отказались комментировать URA.RU данную ситуацию. До пресс-служб управления в Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, на момент написания новости дозвониться не удалось.

В Ханты-Мансийском автономном округе за ситуацией следят местные диаспоры. «Существуют опасения, что из-за конфликта в Нагорном Карабахе может начаться передел сфер влияния между армянами и азербайджанцами. Но сейчас между ними поделены рынки. В диаспорах о рисках знают и стали внимательно отслеживать любые конфликты», — сообщил URA.RU источник, близкий к ФСБ.

При этом в Курганской области источники URA.RU из силовых ведомств уверяют, что не усиливали контроль за диаспорами. В данный момент конфликтов между представителями этих двух наций не было.

Источник из силового ведомства Пермского края сообщил URA.RU: «Профилактические мероприятия проводят оперативники УФСБ и Центра по противодействию экстремизму». Он добавил, что силовики проверяют места национальных массовых скоплений, а руководителей местных диаспор вызывают на профилактические беседы, однако столкновений в крае пока не было. Такое усиленное внимание он связывает с тем, что в регионе большие азербайджанская и армянская диаспоры.

«В связи с обострением армяно-азербайджанского конфликта многие регионы России взяли данную проблему и работу с диаспорами под особый контроль», — рассказал URA.RU источник. По его данным, в этот список вошли Курганская область и Пермский край. Он объяснил, что в этих двух регионах, как в Москве и других субъектах страны, ФСБ будет тщательно отслеживать взаимодействие армян и азербайджанцев.

В ФСБ составили список регионов, которые находятся в зоне риска обострения армяно-азербайджанского конфликта. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с управлением. Он добавил, что в зону риска вошли два региона Большого Урала — Курганская область и Пермский край.

Сотрудники ФСБ контролируют ситуацию в регионах, чтобы не допустить армяно-азербайджанский конфликт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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