Курсант Вячеслав Золочевский, выживший в результате катастрофы самолета Ан-26 на Украине, не выпрыгивал из самолета. Об этом 26 сентября рассказал глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.
«Парень рассказал, что происходило. Мы его не нагружали вопросами, просто спросили, чем мы можем помочь. Сказал, что всё происходило, как в компьютерной игре», — отметил чиновник в беседе с украинским изданием «Общественное».
По словам Кучера, курсант также рассказал, что в определенный момент потерял сознание, а когда пришел в себя, то бросился тушить огонь на своем коллеге. Кучер отметил, что курсант «выжил, находясь в самолете».
Ранее Золочевского в больнице посетил президент Украины Владимир Зеленский, пишет RT. По его словам, курсант, помогая своему товарищу, дал ему шанс на спасение. Однако молодой человек умер от ожогов на больничной койке.