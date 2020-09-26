Диетолог назвал блюда, которые снижают смертность от коронавируса

Блюда из морской рыбы, яйца и молочные продукты помогают легче перенести коронавирусную инфекцию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Ранее американские ученые пришли к выводу, что инфицированные COVID-19 с нормальным уровнем витамина D в крови легче переносят болезнь. Гинзбург подчеркнул, что исследование делалось по результатам сравнений содержания витамина D в крови пациента и того, как его организм реагировал на инфекцию. Однако у вещества есть много других полезных функций. «Витамин D способствует накоплению кальция в костях, защищает мышцы от потери массы, предотвращает старческую деменцию, укрепляет иммунитет, помогает когнитивному развитию детей», — рассказал Гинзбург.
По словам эксперта, больше всего витамина D содержится в рыбьем жире. Чуть меньше — в жирной морской рыбе (скумбрия, лосось, тунец, сельдь), печени трески, икре и в яичных желтках. Также витамин D есть в молочных продуктах и сливочном масле.
«Для нормального содержания витамина D необходимы три порции рыбы в неделю, яйцо и стакан молока в день. И каждый день советую по 5-7 граммов рыбьего жира в виде капсул или ложкой», — поделился Гинзбург. Он добавил, что рыбий жир становится настоящим лакомством, если его немного подсолить или намазать на кусочек черного хлеба.
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