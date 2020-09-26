Якубовичу подарили танк «Армата». ФОТО

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Модель уральского танка телеведущему подарили в эфире «Поле чудес» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ведущему капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале Леониду Якубовичу вручили модель танка «Армата». Подарок сделал сотрудник Уралвагонзавода из Нижнего Тагила Михаил Бегман во время выпуска популярной передачи.

Выпуск «Поле чудес» с жителем Свердловской области вышел в эфир 25 сентября и был посвящен Дню машиностроителя. «Примите в музей модель лучшего на данный момент танка „Армата Т-14“», — сказал Бегман, когда вручал подарок Якубовичу.

Танк Т-14 «Армата» ранее показали на параде в День танкиста в Нижнем Тагиле. Это единственная в мире боевая машина третьего послевоенного поколения. Летом 2020 года танк «Армата» на испытаниях отработал в беспилотном режиме. Позже экс-руководитель главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-полковник Сергей Маев уточнил, что разработка роботизированных военных комплексов будет завершена в России через 10-30 лет, передает «Национальная служба новостей».

Тагильчанин подарил Якубовичу модель танка «Армата-14»
скриншот YouTube-программы «Поле чудес. Техника»
Сотрудник Уралвагонзавода из Нижнего Тагила Михаил Бегман
скриншот YouTube-программы «Поле чудес. Техника»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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