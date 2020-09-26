Ведущему капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале Леониду Якубовичу вручили модель танка «Армата». Подарок сделал сотрудник Уралвагонзавода из Нижнего Тагила Михаил Бегман во время выпуска популярной передачи.
Выпуск «Поле чудес» с жителем Свердловской области вышел в эфир 25 сентября и был посвящен Дню машиностроителя. «Примите в музей модель лучшего на данный момент танка „Армата Т-14“», — сказал Бегман, когда вручал подарок Якубовичу.
Танк Т-14 «Армата» ранее показали на параде в День танкиста в Нижнем Тагиле. Это единственная в мире боевая машина третьего послевоенного поколения. Летом 2020 года танк «Армата» на испытаниях отработал в беспилотном режиме. Позже экс-руководитель главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-полковник Сергей Маев уточнил, что разработка роботизированных военных комплексов будет завершена в России через 10-30 лет, передает «Национальная служба новостей».
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