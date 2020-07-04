03 июля 2020

Уральский танк «Армата» стал беспилотником

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
RAE-2015. Online. Нижний Тагил, бмп, армата
Т-14 «Армата» оснащен сложной электронной системой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Танк «Армата» на испытаниях отработал в режиме без экипажа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«[Оснащение танка создаст] железобетонную основу для роботизации бронетехники», — цитирует издание экс-начальника главного автобронетанкового управления Минобороны Александра Шевченко. По его словам, танк оснащен сложной электронной системой.

Т-14 «Армата» — единственная в мире боевая машина третьего послевоенного поколения. Ее производят в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество Технологии Война
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...