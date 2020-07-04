Уральский танк «Армата» стал беспилотником

Т-14 «Армата» оснащен сложной электронной системой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Танк «Армата» на испытаниях отработал в режиме без экипажа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«[Оснащение танка создаст] железобетонную основу для роботизации бронетехники», — цитирует издание экс-начальника главного автобронетанкового управления Минобороны Александра Шевченко. По его словам, танк оснащен сложной электронной системой.

Т-14 «Армата» — единственная в мире боевая машина третьего послевоенного поколения. Ее производят в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе».

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