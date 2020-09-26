26 сентября 2020

В Беларуси готовят народную «инаугурацию» Тихановской

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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Белорусы готовятся собраться в центре Минска с портретами Тихановской Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Оппозиция Беларуси готовится к народной инаугурации экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Информация с инструкцией к действию появилась в Telegram-канале Nexta.

«А теперь настоящая инаугурация! На этой неделе весь мир смеялся над спектаклем узурпатора. Все цивилизованные страны постепенно признают Светлану Тихановскую и Координационный совет законными представителями белорусского народа. А народному президенту — народную инаугурацию», — говорится в сообщении.

Белорусов призывают брать портреты Тихановской и выходить в центр Минска. Мероприятие пройдет в воскресенье днем, около 14:00—15:00. Граждан просят надевать маски и передвигаться большими группами.

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии 23 сентября. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. В соцсетях уже окрестили шестую инаугурацию Лукашенко «тайной», поскольку о ней не было никакой информации. В момент торжества к резиденции главы государства стянули спецтехнику. После этого белорусы вышли на очередные акции протеста, были задержаны десятки человек, передает RT. Против протестующих применили водометы и слезоточивый газ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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