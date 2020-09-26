В Беларуси готовят народную «инаугурацию» Тихановской

Оппозиция Беларуси готовится к народной инаугурации экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Информация с инструкцией к действию появилась в Telegram-канале Nexta.
«А теперь настоящая инаугурация! На этой неделе весь мир смеялся над спектаклем узурпатора. Все цивилизованные страны постепенно признают Светлану Тихановскую и Координационный совет законными представителями белорусского народа. А народному президенту — народную инаугурацию», — говорится в сообщении.
Белорусов призывают брать портреты Тихановской и выходить в центр Минска. Мероприятие пройдет в воскресенье днем, около 14:00—15:00. Граждан просят надевать маски и передвигаться большими группами.
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии 23 сентября. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. В соцсетях уже окрестили шестую инаугурацию Лукашенко «тайной», поскольку о ней не было никакой информации. В момент торжества к резиденции главы государства стянули спецтехнику. После этого белорусы вышли на очередные акции протеста, были задержаны десятки человек, передает RT. Против протестующих применили водометы и слезоточивый газ.
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