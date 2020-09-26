Экономист: ждать ли бизнесу жесткого карантина в России

Российские власти, скорее всего, не будут запрещать работать бизнесу. Дело в том, что полный карантин убьет экономику быстрее коронавируса.
«Пока имеющиеся сигналы говорят, что жестких мер не будет. Как показал опыт, работа многих предприятий при карантине существенно затрудняется. Сейчас не стоит накладывать дополнительные издержки на бизнес, особенно на малый и средний. Главное — дать предпринимателям возможность работать», — рассказал «КП» профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.
Однако, по мнению эксперта, резкий рост заболевших заставит власти применять жесткие меры, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения. Экономист посоветовал россиянам соблюдать элементарные меры — маски и дезинфекция. Только в этом случае власти могут отказаться от жесткого карантина в стране, считает специалист.
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