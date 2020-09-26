У телеведущей распухло лицо после удаления зубов мудрости Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уроженка Тюмени, блогер и телеведущая Алена Водонаева показала подписчикам распухшее после операции по удалению зубов мудрости лицо. Видео она поделилась в Instagram.

«Выдергивать их, действительно, не больно. Но самое интересное начинается после. Я в аду. Ночь прошла нормально. Поныла и уснула. Болит и ноет только сторона с „лежачим“ нижним зубом. Щека опухла правая», — цитирует блогера «Пятый канал».

Водонаева рассказала, что на удаление первого зуба ушло всего десять минут, однако со вторым, пришлось провозиться целых 40. По словам блогера, теперь ей предстоит жидкая диета и недельный прием антибиотиков. Телеведущая отметила, что ей больно глотать, так как «все ноет».

Ранее Водонаева рассказала об убийствах, криминале и изнасиловании в Тюмени, в которой она провела детские и юношеские годы. Телеведущая призналась, что в 14 лет пережила изнасилование и отметила, что влечение к детям — это не нормально. Блогер призналась, что несмотря на произошедшее, от родного города у нее остались самые приятные впечатления.