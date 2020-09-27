Как сэкономить на коммунальных услугах. Инструкция депутата Госдумы

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Россиянам дали совет — вовремя выключать свет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несмотря на повышение тарифов на электроэнергию и газ, россияне смогут сэкономить на коммунальных услугах. Об этом URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

«Чтобы на электричестве экономить, нужно вовремя свет выключать. Дома нужно утеплять, чтоб тепло сэкономить, заключать энергосервисные контракты на дома общего пользования. Надо ставить датчики движения в подъездах, тогда будет экономия на общедомовых расходах, которые тоже приличные суммы составляют», — советует Качкаев.

По словам депутата, рост тарифов произойдет в пределах инфляции. Он также отметил, что основной расход (порядка 50%) у потребителей составляет теплоэнергия, по 11% приходится на электроэнергию и воду. Также большой статьей расхода является содержание жилых помещений, добавил он. Качкаев также напомнил, что некоторые категории граждан могут рассчитывать на льготы. Среди них — ветераны труда и войны, малообеспеченные и многодетные семьи.

Ранее правительство РФ одобрило прогноз о повышении цен на коммунальные услуги. Тарифы на электроэнергию в июле 2021 года вырастут на 5%, на газ — на 3%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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