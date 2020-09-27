Погибли 10 военных Нагорно-Карабахской Республики (Архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Армения опубликовала несколько видео с уничтожением азербайджанских танков Т-72. Арцахские ВС продолжают уничтожать военную технику противника, сообщают Минобороны страны.

«Десять военных Нагорного Карабаха погибли в результате боев», — сообщает telegram-канал Life Shot, ссылаясь на секретаря Совбеза Нагорно-Карабахской Республики Самвела Бабаяна. Также Минобороны Армении заявили об обстреле города Варденис военными Азербайджана.

Баку, в свою очередь, сообщил о шести раненых мирных жителях после обстрела со стороны Армении. Власти Азербайджана опровергли уничтожение их танков, подчеркивает телеканал « Царьград ».

Министерства обороны Австрии и России уже призвали страны немедленно прекратить огонь. Они настаивают на деэскалации и возвращению к переговорам, пишет telegram-канал RT. Конфликт между Арменией и Азербайджаном начался с 27 августа с заявления армянского премьер-министра. URA.RU объяснило, что нужно знать о Нагорном Карабахе, чтобы понять, что происходит.