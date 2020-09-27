В России зафиксировано рекордное число смертей от ВИЧ

В течение пяти лет в России действовала государственная стратегия по борьбе с ВИЧ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За последние пять лет в России выявили самое большое число новых случаев инфицирования и смертей от ВИЧ. Об этом заявил академик РАН Вадим Покровский, отметив, что ситуация с ВИЧ в стране продолжает ухудшаться.

«Говорить об успехах мы не можем и возлагать большие надежды на будущее не можем, у нас нет радикальных решений, — приводит сайт „Спид. Центр“ слова Покровского. — К ВИЧ уже привыкли, некоторые и не считают, что это эпидемия». По мнению академика, сейчас необходимо искать средства для радикального лечения вируса, в том числе стоит задуматься о создании вакцины.

Эксперт напомнил, что эпидемия ВИЧ в России длится тридцать лет. На сегодняшний день в стране с этим вирусом живут около полутора миллионов человек.

Ранее ученые зафиксировали третий случай в мире победы над ВИЧ — специалистам удалось вылечить жителя Бразилии, пишет «Невские новости». Тем временем в начале сентября в России из аптек изъяли экспресс-тесты на ВИЧ «ОраКвик». В Госдуме заявили, что они могут вернуться в продажу уже через месяц — за это время производителю необходимо переоформить документы на товар, сообщает « Царьград ».