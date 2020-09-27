В милиции Гомеля подтвердили, что использовали газ Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии на митингах силовики начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Информацию об этом подтвердили в УВД.

«В Гомеле уже выстрелы и слезоточивый газ!» — сообщает telegram-канал Nexta Live. В пресс-службе УВД Гомельского облисполкома заявили, что им пришлось использовать газ, так как митингующие не реагировали на требования правоохранителей и пытались прорвать цепь сотрудников милиции. Светошумовые спецсредства использовали для предупредительных выстрелов и против участников протеста не применялись, пишет ТАСС.

Сотрудники минской милиции провели операцию по задержанию участников планируемой акции протеста, пишет «Национальная служба новостей». Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич призвала не участвовать в несанкционированных мероприятиях.

Сегодня, 27 сентября оппозиция запланировала народную инаугурацию экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. К месту, где планировалось провести мероприятие, стянули БТР, БМП, машины с колючей проволокой. В первые дни протестов ОМОН разгонял протестующих с помощью резиновых пуль и водометов.