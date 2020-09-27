В России увидели признаки третьей волны пандемии

Коронавирусом по стране болеют неравномерно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса в России имеет свои особенности: в одних регионах страны началась вторая волна заболеваемости, в других все еще продолжается первая, а где-то уже можно говорить о третьей. Такими выводами с URA.RU поделился директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников, который провел анализ течения пандемии на основе поисковой статистики.

«Если говорить о ситуации в Москве, то сейчас, возможно, стоит говорить, что мы имеем дело с третьей волной коронавируса. Потому что, судя по данным поисковых запросов и соцсетей, некоторый подъем заболеваемости был в августе. Сейчас явно пошла новая волна, но пока ее масштаб оценить нельзя, — считает Овчинников. — В целом по России ситуация еще сложнее. В том смысле, что где-то первая волна началась позже, чем в Москве, а где-то всплеска заболеваемости еще вообще не было — как, например, на Алтае и Кузбассе».

По результатам анализа Овчинникова, на сегодняшний день есть несколько регионов, где ситуация с коронавирусом значительно хуже, чем по всей России. К ним относится Удмуртия, Кузбасс, Алтай и Оренбургская область.

При этом специалист предупреждает: сейчас с оценками распространения болезни нужно быть осторожным. «Виден существенный рост запросов по симптомам коронавируса, но в отличие от того, что мы видели в мае и летом, этот рост не имеет четкой географии, а идет по всей стране. Пока непонятно, с чем именно это связано: с реальным ростом заболевания, с увеличением различных болезней осенью, или с тем, что о симптомах COVID снова стали чаще говорить в медиа. Рост числа заболевших очевиден, но каковы его масштаб и география — пока неизвестно», — отметил Овчинников.

Для исследования ситуации с распространением коронавирусом Овчинников анализировал количество поисковых запросов по симптомам, предположительно связанным с COVID-19, в частности, данные сервиса Яндекс.Wordstat. Ранее эксперт по статистике провел математическое исследование, в ходе которого он усомнился в соответствии данных официальной статистики реальному числу заболевших коронавирусом в России.

Заболеваемость коронавирусом в России в настоящий момент продолжает стремительно расти, пишет argumenti.ru. Число выявленных за неделю пациентов с COVID оказалось максимальным с июня.

Фото: профиль Бориса Овчинникова в Facebook

Фото: профиль Бориса Овчинникова в Facebook