Премьер Армении позвонил Путину после начала боев в Карабахе

Владимир Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с премьером Армении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным резкое обострение Нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений», — говорится в сообщении. В ходе разговора было отмечено, что необходимо не допустить эскалации в Карабахе и прекратить военные действия.

О начале военных действий в Карабахе стало известно утром 27 сентября. Первым о них написал премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, вооруженные силы Азербайджана развернули наступление в непризнанной республике. После в Азербайджане заявили об обстрелах с армянской стороны. Затем армянское правительство объявило о введении военного положения в стране.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил, что не верит в участие России в конфликте в Нагорном Карабахе. Он намекнул, что в случае такого сценария сильное армянское лобби в российском правительстве может повлиять на выбор стороны.