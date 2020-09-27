27 сентября 2020

В России растет спрос на отечественные курорты

© Служба новостей «URA.RU»
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Россиян не пугает возможность повторного карантина Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Количество туристов на российских курортах в осенний период превысит показатели 2019 года. Об этом журналистам рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Турпоток на российских курортах осенью превысит показатели 2019-го на 20—30%», — рассказал «Известиям» вице-президент АТОР Илья Уманский. Так, в Краснодарском крае и Крыму бронь номеров отелей на сентябрь составляет 75%, что выше показателей прошлого года. В Ростуризме надеются продлить курортный сезон до конца октября.

Однако, как отметил глава АТОР, помешать этим планам может всплеск заболеваемости COVID-19. В последние дни число новых зараженных по стране перевалило за 7 тысяч в сутки. По мнению Уманского, из-за эпидемиологической обстановки ситуация остается неопределенной. Пока в отрасли не ждут, но и не исключают введения новых ограничительных мер, уточнили в АТОР.

Осенью в России действует программа кэшбека за внутренние туры. Она призвана сделать путешествия по России доступнее, увеличить поток туристов и продолжительность летнего сезона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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