Россиян ждут выплаты за осенние поездки по стране

Осенью в России могут повторить программу кэшбэка за туры внутри страны. Условия участия в программе могут быть расширены под запросы туристов и бизнеса.
«С учетом важности туризма в позитивной повестке может быть принято решение о продолжении программы уже этой осенью. Условия участия в программе также могут быть скорректированы под запросы туристов и бизнеса», — приводит ТАСС слова своего источника. Собеседник агентства добавил, что программа вызвала интерес со стороны россиян.
Программа кэшбэка стартовала 21 августа и завершится 28 августа в 23:59 по московскому времени. Она призвана сделать путешествия по России доступнее, увеличить поток туристов и продолжительность летнего сезона, напоминает «
Туры по кэшбэку приобрели уже более 50 тысяч россиян, потратив на путевки 900 миллионов рублей. Большинство туроператоров заявляет о трехкратном росте бронирования по внутренним направлениям до конца 2020 года, отмечает телеканал 360. Правительство выделило на программу 15 миллиардов рублей: кабмин рассчитывал, что в ней смогут принять участие около трех миллионов граждан.
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