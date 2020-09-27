Автошколы возмущены новыми правилами сдачи экзамена на права

Автошколы просят МВД России доработать проект регламента по приему экзаменов на автомобильные права. По их мнению, формулировки в документе слишком размытые и непонятные. Замечания к проекту уже отправлены в ведомство.
Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило новый порядок прохождения практической части экзамена на получение водительских прав, напоминает RT. Тестирование больше не будет разделяться на «площадку» и «город». Также водителям-ученикам разрешат выезжать на магистрали. Планируется, что документ вступит в силу в 2021 году.
По мнению представителей сферы, в новых правилах отсутствуют четкие инструкции. Так, представители Межрегиональной ассоциации автошкол недоумевают, как экзаменатор проконтролирует выполнение маневра «постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов» или разворот «в ограниченном пространстве» при движении задним ходом. Они отмечают, что в документе не указано, как и чем измерять угол, а также какое пространство считать ограниченным.
Вопросы вызвала и система регламентации ошибок, за которые начисляются штрафные баллы либо экзамен прекращается. «Пункты не имеют четких критериев оценки со стороны экзаменатора и разъяснений допустимых параметров, что приведет к невозможности объективно оценить действия кандидата в водители», — цитирует представителей союза «
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