27 сентября 2020

Автошколы возмущены новыми правилами сдачи экзамена на права

© Служба новостей «URA.RU»
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Управление МВД России. Пермь, водитель, экзамен, автошкола, водительские права, пдд, компьютер
Новые правила сдачи экзамена не понятны автошколам Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Автошколы просят МВД России доработать проект регламента по приему экзаменов на автомобильные права. По их мнению, формулировки в документе слишком размытые и непонятные. Замечания к проекту уже отправлены в ведомство.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило новый порядок прохождения практической части экзамена на получение водительских прав, напоминает RT. Тестирование больше не будет разделяться на «площадку» и «город». Также водителям-ученикам разрешат выезжать на магистрали. Планируется, что документ вступит в силу в 2021 году.

По мнению представителей сферы, в новых правилах отсутствуют четкие инструкции. Так, представители Межрегиональной ассоциации автошкол недоумевают, как экзаменатор проконтролирует выполнение маневра «постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов» или разворот «в ограниченном пространстве» при движении задним ходом. Они отмечают, что в документе не указано, как и чем измерять угол, а также какое пространство считать ограниченным.

Вопросы вызвала и система регламентации ошибок, за которые начисляются штрафные баллы либо экзамен прекращается. «Пункты не имеют четких критериев оценки со стороны экзаменатора и разъяснений допустимых параметров, что приведет к невозможности объективно оценить действия кандидата в водители», — цитирует представителей союза «Коммерсант». Представители автошкол считают «невозможным принятие регламента в представленном виде» и настаивают на доработке документа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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