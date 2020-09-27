Азербайджан сообщил о смерти 550 военных Армении

Армянская армия понесла существенные потери в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Более 500 армянских военных погибли. Об этом рассказали в Министерстве обороны Азербайджана.
«Согласно нашим разведданным, военным подразделениям Армении в ходе боев в воскресенье нанесен серьезный урон… Армянская сторон потеряла более 550 военнослужащих», — рассказали в ведомстве «Интерфакс—Азербайджан». Кроме того, в ходе боевых действий Армения потеряла 22 танка, 15 боевых машин зенитно-ракетного комплекса «ОСА» и 18 беспилотных летальных аппаратов.
О начале военных действий в Карабахе стало известно накануне утром. Первым о них написал премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, вооруженные силы Азербайджана развернули наступление в непризнанной республике. После в Азербайджане заявили об обстрелах с армянской стороны. Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах объявили о военном положении. Ранее Минобороны Армении объявило о гибели 200 военных Азербайджана.
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